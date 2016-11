Anti-establishement

C'est la mode. Une mode amplifiée par la victoire de Trump. Tous les candidats à l'élection française sont soudainement devenus anti-establishment, anti-système, anti-élite. C'est assez drôle et assez affligeant à la fois. Voici comment le Larousse définit l'establishment : "Ensemble des gens en place qui contrôlent l'ordre établi et cherchent à se maintenir".

LES REBELLES

Bruno Lemaire a jeté sa cravate pour faire ce qu'il imagine être populo, Juppé a serré quelques mains de jeunes pour la jouer cool, Sarko se prend pour Gavroche mais Gavroche n'a jamais foutu les pieds Villa Montmorency ou au Cap Nègre, et maintenant Emmanuel Macron joue la même partition. Sous prétexte qu'il est né à Amiens, ville tout de même très éloignée du 9-3 ou des zones industrielles sinistrées, il nous annonce qu'il n'est pas dans l'establishment. C'est vrai ,"les gens en place qui contrôlent l'ordre établi" ne viennent jamais de l'ENA et ne passent jamais par la case grande banque. Nous allons devoir choisir entre tous ces candidats révolutionnaires. Ce n'est même plus Mai 68, c'est le 14 Juillet 1789.

TRANSITION TEAM

ça secoue un peu autour de Trump pour les nominations. On pourrait s'en réjouir et se dire que c'est le début du chaos mais c'est finalement, malheureusement, assez normal compte tenu du flou qu'entretient Trump sur sa politique et sur ses choix. Trump a déclaré hier: "it's going so smoothly". Toujours ce sens de l'humour et de la vérité qui le caractérise. Chris Christie a été éjecté. Il faut dire que c'était le procureur qui a mis le père de Jared Kushner, le gendre de Trump, en prison. Eliot Cohen, un des leaders des néo-conservateurs républicains, conseille même à tous ses amis de ne pas rejoindre l'administration Trump s'ils ne veulent pas perdre leur intégrité. Bonne ambiance.

LE DOLLAR ROI

Il...

