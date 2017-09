Après les réformes et la transformation, voici la refondation

La communication d'Emmanuel Macron est totalement contrôlée. Chaque image, chaque mot est soigneusement sélectionné. On l'a vu avec la soudaine disparition du mot "réformes" au profit du mot "transformation". ça c'était pour la France. Mais pour l'Europe, c'est un autre mot qui a été choisi: la "refondation".

LA REFONDATION DE L'EUROPE

Mise en scène. Si vous ne les avez pas vues, regardez les images. Macron s'est exprimé sur la colline de la Pnyx. Avec l'Acropole en toile de fond. Soleil couchant dans le dos. Berceau de la démocratie. Théâtralisation de l'évènement comme il l'affectionne. Envolées lyriques. Pour parler de l'avenir de l'Europe. De sa refondation. "Là où tout a commencé". Souveraineté européenne, réformes institutionnelles, gouvernance et budget de la zone euro. Il a esquissé, longuement, très longuement, les axes de réflexion. Il a promis de nous donner tous les détails de la feuille de route après l'élection d'Angela Merkel. Je ne sais pas si vous avez aimé ou aimerez sa prestation, mais lui il s'est beaucoup aimé.

ET POURTANT

Selon le baromètre les Echos/Radio Classique, la cote de popularité de notre président continue à chuter malgré la reprise en main à la rentrée. Il est toujours, 4 mois après leurs élections respectives, largement plus bas qu'Hollande. Et sa cote de popularité s'est effondrée auprès des retraités qui ne sont plus que 40% à lui accorder leur confiance. Mais c'était avant le théâtre grec...

JUSTEMENT...LES RETRAITÉS

Ils se considèrent comme la cible privilégiée du gouvernement et de son président. En particulier du fait de la hausse de la CSG. Une hausse qui ne sera pas compensée par la baisse des cotisations comme pour la population active. Le gouvernement planche donc sur une exonération plus large de cette hausse de la CSG pour les petites retraites....

