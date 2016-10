Back to Trump

Le commentaire dans notre newsletter d'hier sur Donald Trump a suscité de nombreuses réactions et de nombreuses questions. Il m'a semblé important de revenir sur une théorie, que je partage, de plus en plus répandue aux États-Unis: Trump ne veut pas être président. Explications.

LA RÉVÉLATION DU FT

Le Financial Times vient de révéler que par le gendre de Donald Trump négocie depuis plusieurs mois avec des groupes de médias pour la création ou l'acquisition d'une chaîne ou d'un ensemble de chaînes Trump. Soit en streaming avec abonnement sur Internet, soit sur le câble. Il a contacté Lion Tree, la banque d'affaires spécialisée dans les médias, et Trump serait également en discussion, selon le Wall Street Journal, avec Roger Ailes, l'ancien patron de la chaîne Fox News, une chaîne qui fait campagne pour Trump

LA STRATÉGIE DE TRUMP

Quelle serait sa stratégie? C'est simple. Trump n'a jamais eu l'intention d'être président. Et tous les spécialistes vous diront qu'il fait tout pour flinguer sa campagne. Il ne cherche pas à modérer son discours pour attirer au-delà de sa base électorale, la stratégie classique d'un candidat qui veut gagner. Au contraire il cherche à cliver et ne vise que son marché futur : la classe moyenne blanche. Une classe moyenne blanche avec laquelle il ne peut pas gagner arithmétiquement les élections, mais qui constituera un formidable bassin d'audience et une formidable clientèle pour un média.

L'OBSESSION DE LA MARQUE

Trump dit qu'il a dépensé des centaines de millions de dollars dans sa campagne et son business d'hôtels souffre de sa campagne. Mais en fait il a très peu dépensé d'argent. La couverture médiatique de ses frasques est telle qu'il n'en a pas besoin. Et il utilise largement les dons et l'argent du parti. Son business souffre momentanément mais son business traditionnel n'était...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct