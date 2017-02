Bic : le bénéfice plonge mais le dividende se redresse un poil

Les ventes mondiales du géant des stylos (à bille mais pas seulement: feutres, crayons de couleurs, etc.), des briquets et rasoirs jetables ont progressé en 2016. Mais, en raison de dépréciations liées à ses activités Bic Graphic dont certaines branches sont destinées à être cédées, le groupe a publié lundi un bénéfice net en fort repli en 2016.

Vente à l'étude de la division nord-américaine de Bic Graphic

Le bénéfice net a atteint 249,7 millions d'euros en 2016, en baisse de 23,2% sur un an en raison de dépréciations d'environ 40 millions d'euros sur les activités nord-américaines de Bic Graphic, la filiale spécialisée dans les produits publicitaires et promotionnels, et leur sourcing en Asie (c'est-à-dire l'approvisionnement de produits semi-finis), tous deux destinés à être cédés, selon un communiqué.

Cet impact exceptionnel sur les résultats annuels avait été annoncé mardi dernier 7 février lors de la "revue stratégique", en même temps que l'intention du groupe de vendre ces pans de sa division de produits publicitaires et promotionnels.

"Les conclusions de ces discussions [relatives aux alternatives stratégiques sur les activités nord-américaines de Bic Graphic et du 'sourcing' en Asie, Ndlr] devraient être communiquées dans les prochaines semaines", avait indiqué le groupe dans son communiqué ce mardi 7.

Le chiffre d'affaires annuel publié par le groupe, hors parties de Bic Graphic destinées à être vendues, a progressé l'an dernier pour atteindre 2 milliards d'euros (+1,6%, ou +4,9% à taux de change constants), selon un communiqué. En incluant toutes les activités de Bic Graphic, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,27 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 1,4% (+4,2% à taux de change constants).

Le poids des investissements de "soutien"

Pour 2017, le groupe prévoit une croissance organique "d'environ 5%" mais une nouvelle baisse de son principal indicateur de rentabilité, sa marge d'exploitation dite "normalisée", d'environ 1 point de pourcentage, en raison d'investissements pour "soutenir" sa croissance à long terme, selon le communiqué.

"Nous allons poursuivre le lancement de nouveaux produits et continuer à renforcer notre distribution, avec une attention particulière portée au commerce en ligne sur les marchés développés", a expliqué le PDG Bruno Bich, cité par l'AFP. "Afin de soutenir la croissance à long-terme, nous prévoyons une nouvelle année d'investissements ciblés dans la R&D, les investissements et le soutien marque", ajoutait-il

Le conseil d'administration a proposé un dividende ordinaire par action de 3,45 euros au titre de l'exercice écoulé, contre 3,40 euros pour 2015.

Le 6 janvier 2017, le groupe familial Bich avait informé l'Autorité des marchés financiers que, au 31 décembre 2016, il détenait 43,20% du capital et 59,21% des droits de vote, soit un peu plus qu'au 31 août 2016 (42,83% du cap. et 58,85% DDV).

(Avec AFP)