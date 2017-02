BNP Paribas annonce un bénéfice de 7,7 milliards d'euros en 2016

BNP Paribas a enregistré une hausse de 15,1% de son bénéfice net en 2016, à 7,7 milliards d'euros, un niveau conforme aux attentes des analystes, selon un communiqué diffusé mardi 7 février. Lequel mentionne la satisfaction de Jean-Laurent Bonnafé, l'administrateur directeur général, s'agissant de la hausse du résultat mais également de la solide génération de capital.

«Avec un résultat net de 7,7 milliards d'euros, BNP Paribas réalise une bonne performance en 2016 grâce à son modèle intégré et diversifié et à la mobilisation de l'ensemble de ses collaborateurs. Les revenus sont en progression malgré un contexte peu porteur cette année. Les coûts sont bien maîtrisés et le coût du risque est en baisse sensible. Le bilan du groupe est très solide et la hausse significative du ratio de 'common equity Tier 1 de Bâle 3 plein' à 11,5% témoigne de la génération de capital," a déclaré Jean-Laurent Bonnafé.