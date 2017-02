C'est quoi ce cauchemar ?

Ce n'est plus une campagne présidentielle, c'est un cauchemar. Entre le nouveau binôme "anti-système" Bayrou-Macron, le prochain binôme révolutionnaire Mélenchon-Hamon, Le Pen et un Fillon qui est totalement inaudible, je dors mal la nuit. Nous venons de perdre 5 ans, 5 ans où toutes les planètes s'étaient alignées pour un vrai sursaut de croissance.Va t'on perdre les 5 prochaines?Affreux tout ça!

LE PLAN B.

B comme Boulet.

Lui, il aura tout fait. De Hollande à Macron en passant par Juppé. Il a passé son temps à dynamiter la droite mais il a aussi dynamité son propre parti. Le voilà qui fait son grand comeback en adoubant Macron, qu'il qualifiait d'hologramme derrière lequel se cachaient les grands intérêts financiers. On attend avec impatience la prochaine surprise de cette campagne ô combien déprimante. Heureusement qu'il reste Nathalie Arthaud.

LES MARCHÉS VOTENT MACRON

À peine annoncé le ralliement du boulet, les marchés ont applaudi en boostant le CAC et en faisant baisser le taux d'emprunt français à 10 ans. En fait les anglo-saxons ne connaissent que le Pen et Macron. Et pour eux ce sera l'une, et là les taux déraperont, ou l'autre, et là les taux se détendront.

QUE DEVIENT LE PARTI DÉMOCRATE?

Belle analyse dans le Wall Street Journal de la bataille qui se joue au sein du Parti Démocrate après la défaite de Clinton. Le parti va choisir son nouveau leader samedi, à Atlanta et le camp Sanders tente une OPA sur le parti, à la façon de Corbyn sur les travaillistes. En lice deux candidats, Keith Elllison du Minnesota, soutenu par les "centristes" et Tom Perez, précédent ministre du travail et candidat des "gauchistes". Même si Ellison l'emporte, le parti est de plus en plus noyauté par les partisans de Sanders qui le font basculer vers le socialisme. Bon...

