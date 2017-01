Ce que nous vivons est exceptionnel

À force d'avoir la tête dans le guidon de l'actualité au quotidien, nous ne nous apercevons plus du caractère extra-ordinaire des événements que nous vivons. Des événements qui bouleversent nos vies et la face du monde. Temps mort donc. On se pose quelques secondes et on observe cette semaine par exemple. Le discours de Theresa May hier et l'investiture de Donald Trump.

UNE PÉRIODE FOLLE

On lit ce matin dans tous les médias, des analyses du discours de Theresa May. On se demande d'ailleurs si ce sont des journaux financiers ou le journal du hard : Theresa May a-t-elle été hard, super hard? Les Anglais sont-ils devenus SM? La prochaine séance de hard aura lieu en groupe, en plein parlement anglais. Les Anglais refusent le bondage européen... Mais au-delà des nuances, on a quand même entendu hier un premier ministre anglais nous annoncer que la Grande-Bretagne voulait couper tous les liens avec l'Union Européenne et insister sur le fait que la priorité était de fermer les frontières. Vous réalisez quand même que c'est un tournant dans l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde, non ?

TRUMP LE MAL-AIMÉ

Et de l'autre côté de l'Atlantique, nous allons assister à une expérience sans précédent. Contrairement à ce qu'on pensait ce n'est pas tant l'expérience "d'un pays géré comme une entreprise" qui va être exceptionnelle, mais un pays géré par un président totalement décalé, et c'est un euphémisme, et un président qui est déjà fortement impopulaire, impopulaire au point que personne, pas même un chanteur pour son investiture, ne veut voir son image associée à lui. Et ça va bien au-delà d'Hollywood ou du monde du show business. On n'ose imaginer la curée s'il commençait à trébucher. C'est quand même dingue non ?

LA BEAUTÉ DES MARCHÉS

Quelle journée hier ! Wow! Qu'est-ce...

