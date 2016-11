Chine : les réserves de change ont fondu de 46 milliards de dollars

Pour le seul mois d'octobre, les réserves de devises étrangères stockées par la Chine ont plongé de quasiment 46 milliards de dollars. La faute à la remontée du dollar, qui, d'une part encourage les fuites de capitaux et d'autre part incite Pékin à intervenir sur le marché. Et cela après les précédents plongeons du mois d'août (-16 milliards de dollars), et de septembre (encore -19 milliards). De fait, ces colossales réserves de change, les plus importantes au monde, sont tombées à 3.120 milliards de dollars fin octobre (contre 4.000 milliards en 2014), glissant à leur plus bas niveau depuis cinq ans, a indiqué la banque centrale (PBOC) sur son site internet.

Quand le dollar monte, les réserves en autres monnaies diminuent

La valorisation de ces réserves pâtit des effets de changes et du récent renforcement du dollar --qui diminue mathématiquement la valeur de la partie des réserves constituée d'autres monnaies--, soulignaient les experts de Capital Economics. Mais pour d'autres analystes, cette chute est surtout le signe que la banque centrale intensifie ses interventions sur le marché, en rachetant des yuans avec ses dollars pour renforcer le cours vacillant de la monnaie chinoise.

Le yuan n'est pas pleinement convertible, ne pouvant fluctuer face au dollar que dans une fourchette de 2% autour d'un cours-pivot fixé par la PBOC. Mais celle-ci n'en subit pas moins les pressions du marché et des fluctuations du dollar. Le yuan a ainsi récemment glissé à son plus bas niveau depuis six ans face au billet vert.

"Le yuan se précipitait en octobre vers la barre des 6,8 yuans pour un dollar, ce qui a pu inciter la PBOC à vendre encore davantage (de dollars) pour stabiliser le marché", a expliqué Gao Qi, un analystes changes de Scotiabank, cité par Bloomberg.

Une question d'image, après l'intégration en septembre du renminbi (autre nom du yuan) aux droits de tirage spéciaux, l'unité de compte du Fonds monétaire international.

Les fortunes chinoises transfèrent leurs fonds à l'étranger

Par ailleurs, l'appréciation du dollar et la perspective de hausses de taux imminentes aux Etats-Unis encouragent les fortunes chinoises à transférer leurs fonds à l'étranger, vers des placements plus rémunérateurs.

En dépit des restrictions drastiques mises en place par Pékin, les fuites de capitaux hors de Chine s'accélèrent depuis l'an dernier, accentuant encore la pression à la baisse sur le cours du yuan.

"Ces fuites de capitaux vont continuer, inévitablement. L'unique question est de savoir à quelle vitesse, et cela dépend de l'évolution du dollar", confirme M. Gao.

Les réserves de changes de la Chine s'étaient fortement repliées fin 2015 et début 2016 en raison des efforts de la PBOC pour enrayer la dépréciation du renminbi.

(Avec AFP)