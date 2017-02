Comment se couvrir contre le risque des élections ?

On parle beaucoup des fonds spéculatifs qui spéculent sur une éventuelle victoire de Marine Le Pen. Comment font ils pratiquement ? C'est probablement un des thèmes de trading les plus discutés chez les pros des marchés en ce moment. Et si comme dans le cas de Trump ou du Brexit, l'impensable se produisait ? Si on souhaite jouer ou se protéger contre ce scénario, il y a plusieurs façons de faire.

FRANCE OU EUROPE ?

Il faut tout d'abord décider si on joue ce scénario directement sur la France, ou si on le joue de façon plus large en se disant par exemple qu'une mauvaise surprise aux élections françaises aurait un impact direct sur la zone euro et donc sur l'euro. Et donc jouer l'euro à la baisse. Certains le font. Mais c'est trop dangereux car évidemment l'euro souffrira d'un choc français mais il peut y avoir en même temps des nouvelles qui affectent les États-Unis et donc le dollar et qui peuvent venir contrer l'effet France.

JOUER LES "SPREADS"

Donc il vaut mieux intervenir directement sur les marchés français et là encore il y a deux choix. Soit on joue directement contre la France. Une position directe. Soit on met en place ce qu'on appelle des spreads, des écarts. C'est-à-dire qu'on ne joue pas la France directement, mais on joue le fait que la France va voir ses marchés se détériorer par rapport à d'autres marchés. Généralement dans ce genre de trade, c'est l'Allemagne qui est choisi comme marché de référence. Avec deux types de positions qui sont très populaires. On achète la bourse allemande, le DAX, et on vend le CAC. Ou on joue les taux français à la hausse contre les taux allemands, on joue l'écart de taux, le spread. C'est probablement là...

