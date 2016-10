Commentaires hallucinants sur le chômage

Spectaculaire! Historique! Les experts et économistes qui défilent ne savent plus quel terme employer pour qualifier la baisse du chômage en septembre. Même les membres d'un gouvernement à la dérive n'osent pas être aussi triomphalistes. Nos voisins allemands ou anglais doivent observer avec étonnement une telle célébration alors que nous continuons à avoir un taux de chômage dramatiquement élevé.

5,781,300 CHÔMEURS

Prenez le temps de regarder les courbes du chômage depuis 2012 que vous trouverez ce matin dans tous les journaux ou dans tous les sites de médias. Et dites moi s'il n'est pas indécent de pavoiser alors que la baisse du chômage sur la courbe est imperceptible. Il y avait 4,627,300 chômeurs en 2012. Il y en a plus d'un million de plus. Sur un an, le nombre de chômeurs toutes catégories n'a pas baissé, il a augmenté de 1%.

PEUT-ON PARLER DE BAISSE?

Sur un mois oui. Et uniquement sur les chômeurs de toutes catégories. 66,000 chômeurs de moins en septembre mais ce n'est qu'une compensation des 50,000 chômeurs en plus d'Août. Et tout cela malgré les 500,000 "formations" et autres artifices. Le chômage a un peu glissé sur un mois mais on ne peut pas parler de baisse du chômage encore. Et rappelons encore que les États-Unis et la Grande Bretagne sont à 5%, et l'Allemagne à 6%. Nous sommes à plus de 10%. Alors un peu de retenue et de décence dans les commentaires triomphalistes.

LES MONTAGNES ANGLAISES

C'est intéressant de voir que c'est la monnaie britannique et pas la Bourse anglaise qui "vit" les soubresauts liés aux conséquences du referendum du Brexit. Hier la livre a chuté lourdement au gré des commentaires du patron de la Banque d'Angleterre, avant de rebondir, un peu, en fin de séance. Elle a traversé momentanément le plancher des 1.21...

