Des marchés financiers à l'ancienne

L'agitation continue sur les marchés : ce qui se passe sur les marchés depuis trois jours est passionnant. Et extrêmement surprenant. Surprenant parce que c'est la première fois depuis bien longtemps que les marchés réagissent normalement aux bonnes vieilles règles des marchés de l'époque des dinosaures comme moi.

UN ENCHAÎNEMENT LOGIQUE

Écoutez bien. On a appris hier soir, avec le rapport de la Banque centrale américaine, qu'on a vraiment failli avoir une hausse des taux le mois dernier et le marché en a donc déduit qu'elle serait sûrement pour le mois de décembre, une conviction qu'il avait déjà depuis quelques jours. Du coup tout s'enclenche naturellement, trop même. La perspective de hausse des taux provoque une baisse des marchés obligataires américains, une hausse donc des taux d'emprunts à long terme. Elle entraîne également une belle hausse du dollar avec un sterling qui n'en finit pas de plonger et un euro qui commence à décrocher.

OLD SCHOOL

Et, tenez-vous bien, comme au bon vieux temps, cette hausse des taux et cette hausse du dollar provoquent la baisse des indices boursiers américains qui entraînent les autres indices boursiers.

Et tout ça me surprend. Ce que je viens de décrire était le fonctionnement classique des marchés à l'époque pré-banques centrales, quand il y avait la vraie loi de l'offre et de la demande et que les marchés n'étaient pas totalement étatisés et «banquescentralisés». Pour des passionnés des marchés comme moi, c'est une vraie bouffée d'oxygène de revoir cette ancienne mécanique se remettre en marche. Même si ça ne dure que quelques jours, observez-la bien. Bienvenue au musée des marchés financiers.

DE PLUS EN PLUS BAS, JUSQU'OÙ ?

Que ce soit dans les sondages, que ce soit dans sa politique ou que ce soit dans ces confidences à des journalistes, on se demande jusqu'où...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct