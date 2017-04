Des signaux étonnants sur les marchés

Ce qui se passe en ce moment sur les marchés est très étonnant. Et totalement inhabituel par rapport à l'environnement de marché que nous connaissons depuis plusieurs mois. Avec un faisceau de signaux qui pointent tous dans la même direction. On assiste depuis quelques jours, avec une accélération dans les 48 heures, à une vraie ruée sur toutes les valeurs refuges les plus classiques. Toutes.

L'OR ET LE YEN

À commencer par l'or. 4 jours de progression ininterrompue pour un niveau qui se rapproche des 1300 dollars l'once. Autre valeur refuge, le yen. Au plus haut depuis novembre ce matin avec un dollar qui est passé en dessous des 109 yens.

LE SURSAUT DE LA VOLATILITÉ

Détente sur les taux d'intérêts américains aussi. C'est peut être là que le mouvement est le plus surprenant. Le taux de référence, le taux des emprunts d'état américain à 10 ans qui avait atteint récemment les 2.60%, est en chute libre. Les investisseurs là encore se réfugient sur les emprunts d'état américain et le taux du 10 ans est à 2.23%. Or, yen, emprunts d'état, toutes les valeurs refuges sont en forte hausse. Rajoutez à cela la hausse de la volatilité et vous avez le tableau complet. Il y a à peine une semaine, le VIX, l'indice de nervosité des actions américaines se traînait proche des 10%, proche de ses records historiques de baisse, au grand désespoir des traders. La volatilité elle aussi s'est envolée à 16%. Ça reste certes encore bas mais c'est tout de même une progression de 50% en une semaine.

DES SIGNAUX CONVERGENTS MAIS UNE CONTRADICTION

Que signifient ces signaux? Pour la première fois depuis des mois, les investisseurs sont un peu nerveux. Les raisons avancées sont le contexte géopolitique avec la tension entre les États-Unis et la Russie, la...

