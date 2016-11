Est-ce que tout est déjà joué ?

Le monde retenait son souffle. Ces élections peuvent en effet changer la face du monde. Et après quelques jours de grande fébrilité, les marchés ont déjà salué une victoire qui pourrait se révéler historique : c'est avec 54.25% des voix que Yannick Jadot a gagné les primaires écologistes. La fin d'un suspense insoutenable et d'une campagne d'une rare violence.

L'AUTRE ÉLECTION

Moins important, cette nuit, les Américains vont choisir leur président. Les derniers sondages, basés sur les intentions de votes, mais également sur les votes déjà exprimés donnent une avance de 2 à 4% à Hillary Clinton. Les marchés eux en sont certains : C'est Clinton qui a déjà gagné. Espérons que ce ne sera pas le remake du Brexit.

NUIT BLANCHE CE SOIR ?

pour suivre les résultats état par état avec une attention particulière pour les swing states comme la Floride et l'Ohio? Sûrement pas...Il faut au contraire se coucher tôt et bien dormir. Soit Clinton est élue et c'est un non-évènement, soit c'est Trump et il faudra beaucoup d'énergie demain car la journée sera très très rude...

LE COME-BACK DE L'IRAN

Obama a remis l'Iran sur la scène politique internationale et sur le marché. Le Ministre du Pétrole iranien a annoncé hier un accord majeur avec Total pour le développement d'un maxi champ gazier.

LE PÉTROLE POUR LES SPIELERS

L'Iran a déclaré ne pas vouloir jouer le jeu du gel de la production. Le pétrole a donc lourdement rechuté depuis quelques jours mais nous pensons qu'il est mûr pour un rebond et nous avons pris une position à la hausse avec le

turbo call BEST Pétrole WTI G898Z

. Attention, c'est uniquement destiné aux spéculateurs car le risque est très élevé bien sûr. À boire avec modération.

LE PATRIMOINE DES FRANÇAIS

L'épargne des ménages français est...

