Et si Trump ne voulait pas être Président ?

Il a été surpris de gagner les primaires républicaines. Il est surpris des scores qu'il obtient dans les sondages, même s'il est à la traîne d'Hillary Clinton. Il est d'autant plus surpris qu'il n'a aucune ambition politique. Il ne fait pas partie, comme on l'entend souvent, de cette nouvelle catégorie de leaders populistes qu'on voit émerger partout dans le monde.

TOUT POUR LA MARQUE

Non. Trump est un homme d'argent dont la seule obsession depuis le début de sa carrière est la marque. SA marque :TRUMP. Une marque qu'il a toujours cherché à valoriser. En investissant le moins d'argent possible. Et quel meilleur moyen pour valoriser sa marque que de se présenter à la présidence des États-Unis ? On lit beaucoup d'analyses sur la façon dont il utilise les techniques de valorisation de marque pour gagner en politique. Ces analyses sont fausses.

Il utilise la politique pour valoriser sa marque, pas l'inverse.

UN MARCHÉ CIBLE

Et il a déjà défini son marché cible : la classe moyenne blanche. Pour gagner les élections il aurait besoin des latinos et des blacks (il faut dire afro-américains je crois). Mais ce n'est pas son but. Et il ne fait donc rien pour, au contraire. Ce week-end, il a même annoncé qu'il lancera les expulsions des illégaux dès son élection. Pour développer SA marque et créer SON marché, il n'a besoin que de SA clientèle potentielle, les « petits blancs ». Avec un investissement financier minimum, il a créé une marque et un marché devenu captif.

SON BUT ?

Pour valoriser pleinement sa marque, il a maintenant besoin d'une activité lucrative. Les médias probablement. Sa relation fusionnelle avec Fox News pourrait être le point de départ d'un Trump Media ou d'un Trump News. Et imaginez le succès d'un Trump News pendant une présidence Clinton...

