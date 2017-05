Eurazeo rapatrie Carambar en France

Virginie Morgon, directrice générale d'Eurazeo, évoque "des marques magnifiques au potentiel sous-développé", tandis que Pierre Le Tanneur, président du conseil de surveillance de CPK s'enthousiasme :

"La création de ce nouveau groupe est un événement rare. On utilise souvent les superlatifs pour décrire les projets entrepreneuriaux, mais le projet est réellement unique."

Les fameux bonbons Carambar, mais aussi le chocolat Poulain ou les Rochers Suchard, les confiseries Krema ou La Pie qui Chante, mais encore les Pastilles Vichy, sans oublier les bubble-gums Malabar, etc., c'est un portefeuille de douze marques aussi emblématiques qu'historiques qui sont désormais rassemblées dans le nouveau groupe CPK, et sa filiale opérationnelle Carambar & Co détenue à 100%, sous l'égide du fonds d'investissement Eurazeo, précise celui-ci dans un communiqué ce matin.

L'opération qui vient d'être finalisée avec Mondelez, géant de l'agroalimentaire et précédent propriétaire des marques précitées, initiée en mars 2016, a nécessité près d'un an de préparatifs. Elle implique quelque 900 salariés, dont 750 sur les cinq sites de production en France : Blois (Loir-et-Cher), Marcq-en-Barœul (Nord), Saint-Genest et Vichy (Allier), Strasbourg (Bas-Rhin).

CPK veut devenir un champion de la confiserie et du chocolat

A terme, CPK doit devenir complètement autonome avec comme objectif 100% des produits du groupe fabriqués en France à l'horizon 2020. C'est pourquoi un plan de réorganisation industrielle a été défini qui prévoit des transferts entre certaines lignes de production de Mondelez International et des sites de CPK. Mondelez International maintiendra sa production en la diminuant jusqu'à l'obtention de la pleine capacité des nouvelles lignes de production de CPK. Un investissement de 35 millions d'euros est prévu uniquement pour ce volet industriel.

CPK vise non seulement à augmenter très sensiblement les volumes produits mais également à devenir un champion du secteur : pour y parvenir, il compte sur la redynamisation marketing de ces marques à très forte notoriété, ce qui passera par un "quasi-triplement des investissements marketing et publicité".

Le fonds d'investissement Eurazeo, qui détient 68% du capital de CPK (soit un investissement de 164 millions d'euros), continuera d'accompagner CPK au-delà de son incubation, précise le communiqué. Les 32% restants sont détenus par un groupe de co-investisseurs, incluant le management - notamment Pierre Le Tanneur, ancien DG de Spotless (Eau écarlate, K2R, etc.), ainsi que Patrick Mispolet et Matthieu Maillot, deux anciens du groupe Orangina-Schweppes.