Fifi brin d'acier

Quelle victoire ! Quelle surprise ! Quelle (nouvelle) claque pour les médias et les sondeurs qui mettaient il y a un mois Fillon 4ème avec 7% des intentions de vote. La victoire de Fillon restera un cas d'école. La bonne nouvelle c'est qu'il va peut-être lancer la mode des candidats avec des vrais programmes marqués et des vraies convictions. La mauvaise nouvelle c'est que rien n'est joué pour mai.

ON CONNAÎT PRESQUE LE CASTING

pour les élections présidentielles. Marine Le Pen à l'extrême, Dupont Aignan dans ses rêves, Fillon à droite droite, Macron au centre centre, Pinel (oui celle de l'incitation fiscale à l'investissement locatif) au microcentre gauche, Mélenchon à la gauche Castriste et Chaviste (à la dictature de la gauche donc), Nathalie Arthaud pour la secte krypto trostkiste de Lutte Ouvrière, Yannick Jadot à la gauche écologiste. Il ne manque plus que le candidat socialiste.

VALLS DÉMISSION?

Il ira. Même si Hollande se présente. Et lui et Hollande ne se parlent plus. La situation n'est plus tenable et une démission de Valls, selon les experts qui se trompent tout le temps, serait éminente comme l'annonce de la candidature de notre sous-président. Qu'est-ce que l'on rigole en ce moment ! Heureusement que la situation économique est au beau fixe, que nous sommes en plein-emploi, et que nous n'avons aucune menace terroriste, cela permet au gouvernement de ne plus gouverner et de se concentrer sur l'essentiel, les primaires de la gauche.

PENDANT CE TEMPS DANS LE MONDE RÉEL

RECOMPTAGE AUX ÉTATS-UNIS

À la demande la candidate du Green Party, Jill Stein, il y aura recomptage au Wisconsin pour vérifier les votes électroniques. Et elle pourrait également demander un nouveau calcul des voix en Pennsylvanie et dans le Michigan. On ne sait pas où tout ça va mener mais Trump et ses...

