Flat Tax : Une bonne nouvelle ?

Bruno Le Maire l'a confirmé, il y aura donc bien un taux unique de taxation des revenus du capital. Et c'est bien sûr une excellente nouvelle. Cette flat tax Macron l'avait promise et il devrait tenir sa promesse dès l'année prochaine. On parle donc d'un taux unique de 30%, un prélèvement forfaitaire unique, sur tous les revenus de l'épargne des intérêts aux dividendes en passant par les plus values.

UNE BAISSE SIGNIFICATIVE ET UNE SIMPLIFICATION

Une baisse significative pour les tranches les plus élevées d'imposition puisque ces 30% incluent les prélèvements sociaux. Mais surtout une simplification salutaire qui devrait favoriser l'investissement des ménages français et la prise de risque. Avec en prime bien sûr la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, non professionnelle.

LE DÉBAT SUR L'ASSURANCE VIE

C'est sur l'assurance vie que ce n'est pas encore très clair.

Et le débat n'est pas tout à fait clos même si le gouvernement semble déterminé. Aujourd'hui la taxation de l'assurance vie est limitée à 23%, prélèvements sociaux compris après 8 ans de détention. L'assurance vie verra donc sa fiscalité alourdie, si la réforme, pardon la transformation, puisqu'on ne doit plus utiliser le mot réforme mais parler de transformation, si la transformation voit le jour en l'état. L'argument du gouvernement c'est que cette flat tax ne s'appliquera qu'aux personnes qui ont plus de 150.000 euros en assurance vie et aux nouveaux versements seulement et que cela ne concerne donc que 3% des contrats. Le problème qu'oublie de préciser le gouvernement c'est que ces 3% représentent plus du tiers de l'encours de l'assurance vie.

UN IMPACT LIMITÉ

Est-ce que cette mesure peut avoir un effet vraiment défavorable sur l'assurance vie ?

Il faut tout d'abord attendre les derniers arbitrages. On pourrait avoir une bonne surprise dans la dernière ligne droite...

