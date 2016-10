Galaxy Note 7 : Samsung acte le fiasco et s'effondre en Bourse

Imparable. On mesure, à ce genre d'événement, l'effet ravageur de la transmission instantanée et mondiale de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Cette vidéo où l'on voit une employée d'un Burger King sud-coréen utilisant des maniques pour se débarrasser tant bien que mal d'un Galaxy Phone 7 fumant est devenue virale sur Internet, symbolisant désormais le fiasco commercial de Samsung Electronics.

La débâcle a été complète mardi pour le géant sud-coréen qui, dans un communiqué, a demandé aux utilisateurs du Galaxy Note 7 d'éteindre leurs appareils, de cesser de les utiliser, le temps qu'une enquête soit menée sur les cas d'explosion de batteries de ce téléphone dernier cri.

"Les consommateurs, qu'ils aient un Galaxy Note 7 d'origine ou un modèle Galaxy Note 7 de remplacement, devraient éteindre l'appareil et ne plus l'utiliser", ajoute l'entreprise.

Presque 12 milliards d'euros partis en fumée à la Bourse de Séoul

Cette annonce, qui conduit certains à penser que le géant sud-coréen finira par stopper la production de dernière version du principal concurrent de l'iPhone d'Apple, a fait plonger le titre Samsung à la Bourse de Séoul où il perdait autour de 7%, un recul qui représente une perte de capitalisation de 14.700 milliards de wons (11,8 milliards d'euros) pour le groupe.

En outre, certains courtiers ont évalué à au moins 1.000 milliards de wons (804 millions d'euros) l'impact du rappel du modèle initial sur le bénéfice de la division mobile du groupe.

Hier également, des opérateurs de téléphonie mobile, et pas des moindres - AT&T et T-Mobile- avaient fait savoir, le premier qu'il ne remplacerait plus les Galaxy Note7, dans l'attente d'investigations complémentaires, l'autre qu'il n'échange

Désormais, beaucoup pensent que Samsung va carrément arrêter la fabrication de ce modèle. Ainsi, lundi, Yonhap, la plus grande agence de presse sud-coréenne, citant anonymement le responsable d'un fournisseur de Samsung, a annoncé que Samsung Electronics allait suspendre la production de son Galaxy Note 7. Le géant sud-coréen, premier fabricant mondial de smartphones s'est refusé à réagir à la dépêche de Yonhap.

Et aujourd'hui, rapporte Reuters, le journal sud-coréen Hankyoreh, citant plusieurs sources, explique que Samsung va probablement décider l'arrêt définitif des ventes du Galaxy Note 7, en espérant que ses utilisateurs se reporteront sur les Galaxy S7 et le Note 5, prédécesseur en 2015 de son appareil défectueux.

Samsung a voulu prendre Apple de vitesse... et a perdu

Dans un communiqué, Samsung a dit qu'il allait demander à ses partenaires partout dans le monde de cesser les ventes et les échanges de ses Galaxy Note 7, tout en notant qu'il collaborait avec les autorités de régulation pour enquêter sur le problème. Samsung avait voulu prendre de vitesse Apple, son grand rival dans les smartphones, en lançant le Galaxy Note 7 le 19 août, soit un mois environ avant le lancement de l'iPhone 7.

La décision de retirer les Note 7 des rayons pour la deuxième fois en deux mois souligne les difficultés éprouvées par le groupe à régler les problèmes de l'appareil. A Wall Street, le titre Apple a profité des déboires de son concurrent, initialement rapportés par des médias sud-coréens lundi, pour inscrire un plus haut depuis 10 mois et finir sur un gain de 1,74% à 116,05 dollars.

A Séoul, le 2 septembre (photo ci-dessous), Koh Dong-jin, président de Samsung Electronics Mobile Communications Business, avait ordonné le rappel planétaire de 2,5 millions d'exemplaires du Note 7.

(Avec agences)