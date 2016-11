General Motors va supprimer 2.000 emplois aux Etats-Unis

General Motors, le premier constructeur automobile américain, a annoncé mercredi la suppression de plus de 2.000 emplois dans des usines du nord des Etats-Unis. Cette annonce survient au lendemain de la victoire du candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump qui avait protesté contre les réductions d'emplois dans l'industrie automobile qu'il attribue aux accords de libre-échange signés par les Etats-Unis.

Les usines concernées sont celles de Lansing Grand River (Michigan) et Lordstown (Ohio): 839 emplois seront supprimés dans la première et 1.245 emplois dans la seconde, après la suppression d'une équipe de production en janvier du fait du ralentissement des ventes de certains modèles de voitures, délaissés au profit des "SUV" (4x4 de ville).

GM annonce aussi des investissements

GM a parallèlement annoncé des investissements de 916 millions de dollars dans trois sites (Toledo dans l'Ohio, Lansing Grand River et Bedford dans l'Indiana) permettant le maintien de quelque 800 emplois. L'action GM perdait 4,30% à 30,37 dollars vers 18h30 GMT à Wall Street.

Pour autant, le secteur est dans le collimateur de Trump depuis un bon moment. Candidat à la présidentielle en visite à Detroit -"Motor Town"-, il fustigeait les aides accordées à l'industrie automobile dans la région, déclarant que, à la place d'Obama, il s'y serait opposé:

"Sans aide de l'Etat, l'industrie automobile serait dans la même situation aujourd'hui", a assuré le candidat républicain il y a peu.

Délocalisations : le Mexique, bête noire de Trump

Donald Trump s'en est également pris aux délocalisations. Or, l'industrie automobile américaine -mais pas seulement- a fait de grandes annonces dans ce sens, notamment au bénéfice du Mexique, bête noire du candidat en campagne et désormais à la tête des Etats-Unis. Les groupes industriels américains tels que Ford, General Motors, Caterpillar et nombre de leurs fournisseurs ont investi des milliards de dollars en profitant des traités commerciaux avec le Mexique, la Chine et d'autres pays.

Ford a ainsi annoncé cette année le transfert de la production de ses petits modèles de son site de Michigan vers le Mexique et un investissement de 1,6 milliard de dollars dans le pays.

GM avait annoncé en 2014 un investissement de cinq milliards de dollars au Mexique sur quatre ans pour y créer 5.600 emplois.

BMW a ouvert en juin une usine à San Luis Potosi, au Mexique, en s'engageant à y investir 2,2 milliards de dollars d'ici 2019 pour une production annuelle de 150.000 voitures.

Audi, filiale de VW, a inauguré trois mois plus tard une installation de 1,3 milliard de dollars de la même capacité près de Puebla, au Mexique.

Afin de contraindre les industriels à produire davantage sur le sol américain, Trump a promis de remettre en cause des traités commerciaux comme l'Accord de libre échange nord-américain (Alena).

D'ici à 2020, le Mexique aura la capacité de fournir 25% de tous les véhicules vendus aux États-Unis, selon le cabinet d'études IHS Automotive, contre un sixième en 2012.

(Avec AFP et Reuters)

