Japon : cherche chômeurs désespérément

Ce matin c'est le Japon qui retient l'attention sur les marchés avec le Nikkei en baisse et le yen en hausse.

La monnaie japonaise a retrouvé son statut de valeur refuge. Comme les emprunts d'État ou comme l'or. Mais si le Japon m'intéresse ce matin c'est qu'on a encore eu hier de nouvelles projections sur l'évolution de sa population et elles sont fascinantes mais inquiétantes.

UNE POPULATION EN CHUTE LIBRE

Selon l'INSEE japonais, la population, aujourd'hui de 127 millions d'habitants, va s'effondrer de 31% d'ici 2065 et de 60% d'ici une centaine d'années. Malgré un léger rebond du taux de fertilité, très léger, et du fait d'une immigration limitée au strict minimum, on parle d'à peine 50 000 personnes par an, le Japon se retrouve dans une situation totalement inédite pour un pays développé.

LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA DÉMOGRAPHIE

Les conséquences économiques de cette situation sont majeures, immenses. La démographie est un des drivers majeurs de la croissance. La situation démographique japonaise explique en grande partie l'absence de rebond réel de la croissance mais surtout l'absence d'inflation depuis des dizaines d'années malgré des dizaines de plans de relance, des taux à zéro depuis des décennies et des injections permanentes de liquidités. Et cela a évidemment des conséquences étonnantes sur l'emploi.

AU-DELÀ DU PLEIN EMPLOI

C'est évidemment le plein-emploi.

Je ne sais même plus si à ce type de taux de chômage, on parle encore de plein-emploi. On est au-delà du plein-emploi. 2.8% de chômeurs. C'est-à-dire zéro chômeur en fait car 2.8% cela représente à peine le chômage de friction, c'est-à-dire les personnes qui sont entre deux jobs, le plus souvent volontairement pour prendre le temps de réfléchir à un nouvel emploi. Au Japon, on manque aujourd'hui de chômeurs, manquer de chômeurs, c'est une phrase qui pour nous en France...

