JCDecaux : bénéfice 2016 en baisse

Le chiffre d'affaires ajusté (intégrant les sociétés sous contrôle conjoint) de l'exercice, déjà publié, est en hausse de 5,8% en 2016 à 3,39 milliards d'euros, la croissance organique (à périmètre et taux de change constants) atteignant 3,3%. Le chiffre d'affaires en normes IFRS a progressé de 6% à 2,975 milliards d'euros.

JCDecaux avait prévenu que l'installation de panneaux numériques -notamment sur les abribus de Londres - et l'intégration de Cemusa, filiale déficitaire de l'espagnol FCC reprise en 2015 pour un euro symbolique (et 27 millions de dettes), allaient peser sur la marge.

Le résultat brut d'exploitation (appelé marge opérationnelle par le groupe) ajusté a baissé de 7% à 646 millions d'euros, ce qui donne une marge en baisse de 2,60 points à 19,1%. La marge atteint 26,6% dans le mobilier urbain, 13,2% dans les transports et 11,9% dans l'affichage traditionnel.

"2016 a été pour JCDecaux une nouvelle année record en termes de chiffre d'affaires à 3,392 milliards d'euros malgré un ralentissement significatif en Chine (incluant Hong Kong et Macao)", s'est félicité le président et co-directeur général du groupe Jean-François Decaux, cité dans un communiqué.

"Bien que notre cash-flow disponible demeure solide, la rentabilité du groupe a diminué en raison de l'intégration de Cemusa et de la structure du contrat du plus grand réseau d'abribus publicitaires au monde avec TfL à Londres", a-t-il reconnu, avant d'ajouter que "New York et Londres sont désormais une vitrine digitale pour JCDecaux qui nous permettra de gagner des parts de marché sur les premier et quatrième marchés publicitaires mondiaux".