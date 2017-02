L'autre inquiétude sur les marchés français

Les investisseurs Anglo-Saxons sont obnubilés par un seul scénario catastrophe: la victoire de Marine Le Pen. Et sa possible conséquence, la sortie de l'euro. Heureusement qu'ils n'ont jamais entendu parler de Mélenchon, ni de Hamon. Et qu'ils n'ont pas intégré dans leurs scénarios la possible présence de ce duo d'enfer au second tour. Ce week end les négociations étaient rompues mais rien n'est joué.

UN CORBILLARD

Mélenchon, tout en nuance comme à son habitude, a déclaré ce week-end qu'il n'avait pas l'intention "de s'accrocher à un corbillard". Le corbillard c'est Hamon et le PS. On peut donc dire qu'à ce stade, les négociations n'avancent pas vraiment. Mais il reste encore du temps. Et cette élection est sûrement la dernière occasion pour Mélenchon d'accéder à une responsabilité gouvernementale. S'il met son ego de côté et se rapproche d'Hamon et des écologistes dont il est idéologiquement très proche, on est mort. Heureusement, les investisseurs anglo saxons ne le savent pas.

LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DE MÉLENCHON

Si Hamon et Mélenchon prennent le pouvoir, la bonne nouvelle c'est qu'on pourra tous lever le pied. Plus besoin de travailler plus pour gagner plus. Si vous avez le courage, allez sur Youtube, sur la chaîne de l'apprenti Chavez. Comme une des ses idoles, Fidel, le programme est développé sur 5 heures alors qu'il tient en quelques minutes: retraite à 60 ans, revenu "universel" pour les 18-25 ans de 800 euros, massacre fiscal à 100% pour les tranches les plus élevées, écart de salaires contrôlé au sein des entreprises etc etc. Et vous imaginez comment il financera ces déficits pharaoniques. Prions pour que Hamon et Mélenchon ne trouvent pas d'accord.

LE BILAN TRUMP

La presse fait ce matin le bilan d'un mois de présidence Trump. Un début de mandat que...

