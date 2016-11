L'effet Trump pousse le yuan au plus bas depuis 6 ans face au dollar

La banque centrale (PBOC) a fixé vendredi à 6,8115 yuans pour un dollar le taux-pivot autour duquel le renminbi, autre nom du yuan, est autorisé à fluctuer face au billet vert, dans une marge de plus ou moins 2%. C'est la première fois depuis septembre 2010 que ce taux dépasse 6,8 yuans pour un dollar, ce qui témoigne de la dépréciation accélérée de la devise. Il y a peine un mois, ce cours pivot s'établissait à 6,7 yuans.

Fuite de capitaux

Si la monnaie pâtit des colossales fuites de capitaux hors de Chine et de la conjoncture morose du géant asiatique, le récent plongeon du yuan s'explique avant tout par le vigoureux rebond du dollar au lendemain de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. En gagnant parallèlement les législatives, le parti républicain, considéré comme plus favorable aux milieux d'affaires, est perçu comme offrant un gage de stabilité aux marchés, et le premier discours rassembleur du milliardaire élu a contribué à rassurer.

Le billet vert reste de surcroît porté par les spéculations sur un prochain relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui rendrait le dollar plus attractif. Face à un dollar revigoré, le yuan était tombé jeudi dans les échanges à des niveaux plus vus depuis six ans, et de l'avis général il pourrait continuer de s'enfoncer en dépit des assurances de Pékin.

"Il a largement de quoi descendre encore plus bas si le président Trump s'engage dans des plans de relance massifs et des mesures protectionnistes", a indiqué à l'AFP Michael Every, analyste de Rabo Bank. "La question est: combien de temps faudra-t-il pour que l'on descende à 7 (yuans pour un dollar), quand cette dépréciation va-t-elle s'arrêter?".

Sur le marché intérieur, la monnaie chinoise a terminé vendredi à 6,8155 yuans pour un dollar, en recul de 0,34% par rapport à la clôture de jeudi (6,7925).

Le régime communiste continue d'encadrer étroitement la devise: le yuan n'est pas librement convertible, la PBOC pouvant régler le cours-pivot à sa guise. Après une soudaine dévaluation de 5% en août 2015, Pékin avait expliqué avoir mis en place un nouveau mode de calcul du pivot pour mieux refléter les mouvements du marché, mais avait peiné à convaincre.

(avec AFP)