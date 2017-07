L'euro fort ?

L'euro a atteint son niveau le plus élevé contre le dollar depuis plus de 2 ans. Malgré les propos rassurants de Draghi sur la politique accommodante de la Banque centrale européenne. L'euro bénéficie du retour en grâce de l'Europe et de la faiblesse d'un dollar plombé par une présidence Trump de plus en plus chaotique.

EURO VERSUS DOLLAR

La parité entre l'euro et le dollar, anticipée par de nombreux prévisionnistes en début d'année, n'a jamais été aussi éloignée. Le dollar devait bénéficier de la relance Trump et de la hausse des taux mais Trump n'a pas pu faire passer une seule réforme sérieuse et aucun élément de son programme de relance en 6 mois de présidence et la hausse des taux n'a eu d'impact positif sur le dollar. L'euro est un des grands gagnants de cet affaiblissement. La grande rotation entre le dollar et l'euro a bien eu lieu.

IMPACT NÉGATIF SUR LES ACTIONS EUROPÉENNES

C'est paradoxal. Alors que l'engouement des investisseurs pour les actions européennes est réel et se traduit par une hausse sur les dernières semaines des flux d'investissement par les fonds internationaux, les indices européens ont fléchi du fait de la hausse de l'euro considérée comme un handicap potentiel à la compétitivité européenne. Allez comprendre...

L'OPEP INQUIÈTE

Le pétrole a encore chuté. De 2.5% vendredi. Et ce week-end, l'OPEP a multiplié les consultations pour tenter de maintenir et de faire respecter l'accord de réduction de la production. Un accord qui a de moins en moins d'impact sur un marché inondé, entre autres, par les producteurs américains. La Russie est de plus en plus réticente à réduire sa production et à respecter son accord avec l'OPEP. L'Arabie Saoudite est, à nouveau, à la manœuvre pour tenter d'empêcher une rechute trop brutale du pétrole. Ce n'est pas gagné.

