L'Europe au centre des attentions

Beaucoup d'agitation sur le marché des emprunts en Europe. C'est sur ce marché que se focalise depuis quelques semaines l'attention des investisseurs internationaux, et en particulier des gérants de fonds américains mais aussi des entreprises américaines.

COMMENÇONS PAR LA FRANCE

On connaît l'histoire. Les marchés, échaudés par l'erreur des sondages sur le Brexit et sur Trump, veulent envisager l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen. Les taux français montent. Un peu. Ils sont juste au dessus des 1 % à 10 ans mais rappelons encore une fois que, dans l'absolu, ces taux restent extrêmement faibles, surtout pour un pays dont la dette flirte avec les 100 % du PIB. Ironie de l'histoire économique, l'Irlande qui était en quasi faillite après la crise emprunte à des taux inférieurs aux nôtres.

EXPLOSION DU VOLUME DE LA DETTE FRANÇAISE

Comment sait-on que la dette française est au centre des attentions des investisseurs ?

Par les volumes traités. On traite actuellement sur les marchés des volumes records sur la dette française. Des volumes que nous n'avions pas vus depuis la crise de la zone euro. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, il se traite chaque jour en février 16 milliards d'euros de dette française, il y a un an, c'était la moitié exactement. C'est une progression spectaculaire. Et la différence de taux avec l'Allemagne est au plus haut depuis 4 ans.

LES YANKEES S'EN VONT

Mais tous les taux des dettes européennes augmentent, pas seulement la France.

La France est particulièrement touchée mais tous les pays, ou presque sont touchés. Et cela a des conséquences importantes. Les entreprises américaines empruntaient massivement en 2015 et 2016 de l'argent en Europe pour profiter de taux plus bas qu'aux États-Unis. On appelle ces emprunts, des « reverse yankee bonds ». Mais ce volume...

