La Banque centrale américaine a surpris les marchés. Et c'est suffisamment rare pour qu'on le signale. La politique de la FED sous Janet Yellen était justement de ne jamais surprendre les marchés. De distiller longtemps en avance tous les éléments sur la politique monétaire à venir pour éviter les à-coups sur les marchés. De jouer la transparence totale.

UN TOURNANT POUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Hier c'était une annonce très attendue. Cruciale même puisque, ça on le savait, la FED devait donner le modus operandi de la diminution progressive du quantitative easing, cette politique d'arrosage massif de liquidités quasi-gratuites sur les marchés et sur l'économie, une politique qui a moins de raison d'être avec une économie qui tourne bien et un quasi plein-emploi.

ENCORE UNE HAUSSE DES TAUX CETTE ANNÉE

Qu'est ce qui a surpris ?

La possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt en décembre. Vous le savez, la FED a déjà monté ses taux deux fois cette année et on pensait que c'était terminé pour 2017. Terminé parce que l'inflation restait sous contrôle et que la croissance semblait avoir atteint un palier avec même des craintes de petit ralentissement. Que nenni, nous a dit Janet Yellen. Pour elle la croissance est très solide et il va donc, sauf surprise, falloir remonter les taux d'intérêt avant la fin d'année. En décembre donc. Et ça le marché ne l'avait pas anticipé, d'où le rebond du dollar hier soir et ce matin. On attend encore trois hausses de taux en 2018 mais seulement 2 en 2019 et 2 en 2020 pour atteindre un niveau de taux d'environ 3% d'ici 2020.

4500 MILLIARDS DE DOLLARS

La banque centrale a d'ailleurs revu à la hausse ses prévisions de croissance. Elle est décidément très optimiste sur la croissance...

