La City face au Brexit

À partir du 29 Mars, le Brexit va devenir une réalité et la City est sous pression.

La City espérait encore qu'il n'y aurait pas Brexit ou que le Brexit serait un soft Brexit. Mais elle semble s'être faite à l'idée qu'il faut tourner la page. Et que le Brexit sera un hard Brexit.

UNE SECOUSSE MAIS PAS UN TREMBLEMENT DE TERRE

Hier des dirigeants de Goldman Sachs et de Morgan Stanley ont clairement indiqué que le plan B allait devenir un plan A. Ils envisagent déjà de déplacer quelques centaines de personnes hors de Londres. Pas des milliers, des centaines, car pour eux ce ne sera pas la fin de Londres évidemment mais plutôt un petit rééquilibrage en faveur d'autres places financières.

FRANCFORT EN TÊTE

Et les grandes capitales financières européennes essaient d'en profiter. Selon un sondage du Financial Times auprès des dirigeants de banques et d'institutions financières, c'est Francfort qui remporte pour l'instant largement la mise. Même s'ils s'accordent tous à dire que Francfort est une ville peu glamour, surtout en comparaison de Paris, elle bénéficie de sa proximité à la Banque centrale européenne et la France souffre de son rapport à l'argent et à la finance. Dublin est également en bonne position pour la langue, l'environnement juridique et fiscal, largement devant le Luxembourg considéré comme manquant de capacité malgré sa très forte orientation bancaire.

LA CITY, PARADIS FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE?

La City ne va rester sans réagir : les lobbyistes de la City jouent sur deux tableaux. Ils essaient tout d'abord de peser dans les négociations avec l'Union Européenne pour sauver le passeport européen et ils ont bon espoir encore d'y parvenir. Mais ils militent surtout pour compenser l'impact négatif du Brexit par un allégement massif des contraintes réglementaires, un peu...

