La contre-performance économique de la France

La balance commerciale française s'est à nouveau détériorée en 2016: décidément nous avons vraiment tout faux. Tout. Et ce quinquennat s'achève sur un désastre économique. Sur tous les tableaux.

UN DESASTRE ÉCONOMIQUE

Nous sommes le seul pays développé dont le chômage a progressé depuis 5 ans. 500 000 chômeurs en plus. Nous avons connu en 2016 une croissance dramatique de 1.1%, dramatique parce que la croissance de la zone euro est, elle, repartie à 1.8%. Notre déficit public ne parvient toujours pas à descendre en dessous de 3%. A l'heure où nous parlons, notre dette est à 2200 milliards d'euros et continue à progresser chaque jour. Il ne manquait qu'un désastre pour compléter le tableau : le déficit commercial. Eh bien, c'est fait. 48.1 milliards d'euros.

INVERSION DE LA COURBE DU DÉFICIT...

Et ce déficit est en progression, après 4 années de baisse.

Et on ne peut même pas, comme d'habitude, prendre les circonstances extérieures comme excuse. Si nous perdons, ce n'est pas parce que le terrain est trop lourd ou à cause de la pluie. Non, nous avons bénéficié cette année de la baisse du pétrole qui a allégé significativement notre facture. Ce n'est pas non plus de la faute d'une monnaie forte. Non, tout le monde s'accorde à dire, de Trump au ministre des finances allemand, que l'euro est sous évalué. Si nous perdons, c'est parce que nous ne sommes pas compétitifs. C'est aussi simple que ça. Et si nous ne sommes pas compétitifs, c'est que la politique économique de la France n'a jamais favorisé les entreprises, et les entreprises exportatrices en particulier.

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE NE FONCTIONNE PAS

Il y a certes des secteurs qui s'en sortent bien. Heureusement qu'on a le luxe et les armes. Cela nous sauve. Mais cela ne suffit pas. La comparaison avec...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct