La dernière cartouche de Trump ?

N'ayons pas peur des mots. La présidence Trump est une catastrophe. C'est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et cela me conforte d'ailleurs dans l'idée qu'il n'a jamais réellement eu l'intention de gagner ces élections. Mais maintenant, il est en place et il doit tenir.

LA BAISSE DES IMPÔTS

Le raisonnement qui prévaut à Washington et sur les marchés est que Trump est tellement affaibli qu'il ne prendra plus aucune initiative importante et que son plan de relance qui devait se baser sur une baisse massive des impôts et un investissement massif dans les infrastructures serait totalement abandonné. Mais ce raisonnement ne tient pas. Trump sait qu'il a besoin d'une victoire. Enfin. Et que c'est finalement sur le terrain de la baisse des impôts qu'il pourrait remporter cette victoire car la baisse des impôts est probablement la mesure la plus consensuelle au sein de son camp de toutes les initiatives qu'il pourrait envisager.

UNE ANNONCE DEMAIN ?

C'est donc demain, dans le Missouri, qu'il devrait prononcer un discours dans lequel il devrait confirmer sa volonté de changer un système fiscal qui a peu évolué depuis 30 ans. Gary Cohn, le conseiller économique de la Maison Blanche, l'homme qui est d'ailleurs pressenti pour remplacer Janet Yellen à la tête de la FED, sera en première ligne pour défendre cette réforme.

L'IMPACT SUR LES MARCHÉS

Cette baisse des impôts n'est plus du tout anticipée par les marchés.

On l'a vu avec la baisse du dollar, les investisseurs ont jeté l'éponge. Ils ne croient plus à la relance Trump. Or, elle pourrait finalement se produire. Il y aurait déjà même un consensus parmi les leaders Républicains du Congrès. Si Trump parvient à obtenir une baisse d'impôts, probablement moins spectaculaire que celle qu'il souhaitait, mais une baisse...

