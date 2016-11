La dream team de Wall Street

On connaît maintenant les hommes qui vont diriger l'économie américaine. Et, comme tout ce qui a trait à Donald Trump, on nage en plein paradoxe. L'homme qui avait pris pour cible l'establishment, Wall Street et les banques d'affaires a choisi deux purs produits de Wall Street.

Le Secrétaire au Trésor a fait carrière chez Goldman Sachs et dans un fonds spéculatif, le secrétaire au Commerce est devenu milliardaire grâce à son fonds d'investissement dans les entreprises en faillite. Voilà pour le côté surprenant et promesse non tenue. En revanche, les deux hommes, et en particulier Steven Mnuchin hier après sa nomination au Trésor, sont clairs sur leurs mandats : appliquer la politique économique promise par Trump pendant sa campagne.

BAISSE D'IMPÔTS ET DÉFENSE DES FRONTIÈRES

La baisse des impôts pour les sociétés, de 35% à 15%, semble gravée dans le marbre. L'autre volet sera une baisse des impôts mais uniquement, disent-ils, pour l'Américain moyen et pas pour les riches. Et surtout donc la relation aux partenaires commerciaux des États-Unis et en particulier la Chine. Mnuchin réfute déjà les accusations de protectionnisme, il préfère parler de rééquilibrage de relations commerciales qu'il qualifie de stupides : pour lui, la Chine nous balade tous depuis des années en pratiquant un protectionnisme féroce et en réclamant de l'autre côté une ouverture totale des frontières. L'équipe de Trump veut donc expliquer à la Chine que ce sera donnant-donnant ou ça ne sera pas.

WALL STREET LES AIME

Et tout ça plaît beaucoup à Wall Street. Trump est en passe de devenir le héros de Wall Street. En nommant des insiders, et quels insiders, des vrais pros de la gestion sans états d'âme, et en promettant de faire des États-Unis un paradis fiscal pour les entreprises, son poster va finir par être affiché dans tous...

