La Fed officialise la fin de la crise

Pas de surprise donc, la Banque centrale américaine a relevé ses taux. De 0.25%. Mais ce qui a été plus surprenant c'est que pour la première fois depuis le début de la crise financière de 2008, la FED a exprimé une forte conviction sur l'état de l'économie américaine. Elle a dressé pour le première fois un tableau totalement rose de la situation.

JANET YELLEN: MISSION ACCOMPLIE

On a même eu le sentiment que Janet Yellen faisait implicitement le bilan de son action, comme si elle attendait maintenant sa lettre de licenciement de Donald Trump, avec deux mots de conclusion : mission accomplie. La Fed avait pour mission d'aider au retour de la croissance, à l'atteinte du plein-emploi et au retour d'un taux d'inflation satisfaisant sans être dangereux.

RETOUR À LA NORMALE

Et tous ces objectifs sont atteints. La FED n'a exprimé aucun doute sur ces trois points hier. Tous les objectifs sont atteints. On se demande même si Janet Yellen n'est pas inquiète du surplus de relance que va entraîner la politique de Trump sur la baisse des impôts sur les sociétés et sur les investissements en infrastructure. Inquiète des effets de surchauffe et de dérapage de l'inflation. Hier Janet Yellen a officiellement fermé le livre de la crise pour revenir au job autrefois classique d'une banque centrale : le contrôle de l'inflation.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE FIN DE CRISE

Et donc de nouvelles hausses de taux en perspective. C'était l'autre surprise des annonces d'hier. La FED anticipe 0.75% de hausse supplémentaire des taux en 2017, probablement en trois fois et ça cela va nous obliger tous à revoir nos prévisions. Dès l'annonce d'ailleurs, on a assisté à une envolée du dollar, une envolée qui va perturber tous les grands équilibres et notamment mettre une nouvelle pression sur les pays émergents...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct