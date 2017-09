La fin de la crise de l'euro (suite...)

La dette du Portugal a été relevée par l'agence de notation Standard And Poor's.

Et c'est un tout un symbole. Un de plus. Après le retour de la Grèce sur le marché des emprunts d'état, un retour timide certes mais un retour quand même, c'est un autre évènement majeur qui marque la fin officielle de la crise de la dette de la zone euro, une crise qui a duré plus de 6 ans.

LE PORTUGAL, UN PAYS D'INVESTISSEMENT

La dette du Portugal est sortie de la catégorie spéculative dans laquelle elle avait basculé au début de l'année 2012 pour entrer dans la catégorie investissement. Et hier la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme sur les marchés avec la plus forte hausse en 7 ans des emprunts d'État portugais.

Depuis l'intervention massive de la Banque centrale européenne et le fameux whatever it takes de Mario Draghi, faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro, le Portugal a été sauvé de la faillite annoncée et ses taux ont baissé. Des taux à 10 ans par exemple qui avaient atteint plus de 16% au plus fort de la crise, 16 !, pour finir la journée hier soir à 2.5%. Un mouvement spectaculaire, une chute vertigineuse, un plébiscite pour le comeback du Portugal.

LE PORTUGAL N'EST PLUS UN MAILLON FAIBLE

Le Portugal a longtemps été considéré comme le deuxième maillon faible de la zone euro après la Grèce. Il a certes

bénéficié de l'aide de l'Europe et de la Banque centrale européenne mais le Portugal a fait un travail formidable, avec la combinaison d'une austérité contrôlée combinée avec des réformes structurelles. Les perspectives de croissance ont encore une fois été relevées pour 2017 avec une prévision aujourd'hui à 2%. Pour emprunter, le Portugal ne paie que 2% de plus...

