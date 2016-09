La gestion autonome

C'est un anniversaire. L'anniversaire d'une révolution dans le monde de la finance. C'est le 40ème anniversaire de la naissance de la gestion passive. La gestion passive c'est l'équivalent de la voiture autonome pour la gestion. Une gestion sans chauffeur, sans gérant. Une gestion dont la croissance est exponentielle et que rien ne semble pouvoir freiner.

LA GESTION PASSIVE

a été Inspirée par le prix Nobel d'économie Paul Samuelson, et créée par le géant de la gestion Vanguard. La voiture autonome de la gestion a un nom, ça s'appelle l'ETF, ou tracker. C'est-à-dire des fonds ultra low cost qui répliquent automatiquement des indices. Et 40 ans après c'est un immense succès. La gestion passive c'est aujourd'hui aux États-Unis un tiers de la gestion totale. Une croissance exponentielle puisque cette proportion n'était que d'un quart il y a trois ans.

LOW COST

Il faut dire qu'ils sont quatre fois moins cher et que les gérants dits actifs ont de plus en plus de mal à battre les indices. Et en période de taux bas ou négatifs, chaque pourcentage de commission de gestion compte. Deux acteurs écrasent le marché. Blackrock et l'inventeur Vanguard. Blackrock est peu connu du grand public et c'est pourtant la société de gestion la plus grosse du monde avec, tenez-vous bien, 5000 milliards de dollars sous gestion. Mais toutes les grandes maisons de gestion poussent maintenant leurs produits de gestion passive. Les jeunes épargnants américains, les millenials, utilisent presque exclusivement la gestion passive. C'est une immense révolution. La voiture autonome dans les gestions, c'est une lame de fond. Sans jeu de mots.

ET HOP

