La guerre du pétrole

L'Arabie Saoudite est en guerre. Sur le marché du pétrole. Elle est déterminée à empêcher les cours de baisser. Et à les ramener au-dessus des 50 dollars, voire des 60 dollars. Et elle a pointé du doigt hier les pays qui ne jouaient pas le jeu et pesaient sur les cours. On s'attendait à ce que les États-Unis et leur pétrole de schiste soient considérés comme les seuls responsables...

DISSENSION AU SEIN DE L'OPEP

Pour l'Arabie Saoudite, des pays au sein de l'OPEP profitent des efforts de baisse de production qu'elle fait, pour augmenter leur propre production. Et tout n'est donc pas la faute du schiste américain. Pointés du doigt, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Irak qui dépassent largement en Juillet les quotas. L'Arabie Saoudite s'est engagée à nouveau à réduire sa production et ses exportations mais elle va surveiller de près les autres membres de l'OPEP qui "trichent". Pas facile d'être "la banque centrale" du pétrole.

LA CHINE SE PRÉPARE A UN CONFLIT

Le Wall Street Journal révèle que la Chine prend très au sérieux les menaces de Trump contre la Corée du Nord. Elle aurait donc renforcé ses défenses à la frontière avec la Corée du Nord et augmenter la concentration de ses troupes dans la région. Très rassurant tout ça.

J'AI RIEN FAIT DE MAL

C'est en résumé ce qu'a dit le gendre de Trump, Jared Kushner, face à une commission d'enquête du Sénat. Il reconnaît avoir rencontré à plusieurs reprises des émissaires russes mais réaffirme que ces rencontres n'avaient rien à voir avec une quelconque interférence dans les élections américaines. Cette affaire va continuer à plomber la présidence Trump pendant quelques années.

CHOC D'OPTIMISME

C'est comme cela qu'est décrite la vision des Français de l'avenir par l'Observatoire du bien être, une étude rapportée par les...

