La première victoire des sondages

Renzi a perdu son pari. Largement. Le camp du non l'a écrasé. Avec 59.66% des voix. Pression donc sur les marchés ce matin mais pas de panique. L'euro et les indices européens glissent mais pour l'instant ils ne s'effondrent pas. Quoi qu'il se passe dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, on peut déjà en tirer quelques conclusions enrichissantes.

POUR UNE FOIS, LES SONDAGES ONT EU RAISON

Tout d'abord, et c'est une première depuis de nombreuses élections, les sondages ne se sont pas trompés et les marchés se sont déjà, un peu, préparés. Ils ont anticipé. Rappelons que la bourse italienne affichait déjà la plus mauvaise performance boursière de l'année et que les actions bancaires qui seraient les plus touchées en cas de crise financière ont déjà vu leurs valorisations s'effondrer. Les investisseurs comptent également beaucoup sur la BCE. Cela fait des mois que la Banque centrale européenne s'ennuie un peu. Elle s'était mobilisée pour le Brexit mais finalement le Brexit a fait pschitt sur les marchés et elle ne demande qu'à intervenir massivement et reprendre du service après crise.

ON NE NOUS Y REPRENDRA PLUS ?

Élément totalement irrationnel mais essentiel pour les investisseurs : Mario Draghi est italien et les marchés sont donc persuadés qu'il ne laissera jamais tomber son pays. Rappelons également que les investisseurs ont paniqué dans les heures qui ont suivi chacune des élections clés de l'année comme le Brexit ou Trump et que cette fois-ci ils ne veulent pas tomber dans le piège de la précipitation. Donc pour l'instant, le mot d'ordre est «pas de panique »

RENZI DÉMISSIONNE ET REVIENT ?

Surtout qu'il n'y a pas d'alternative à Renzi. Renzi a tenu sa promesse de démissionner en cas de victoire du non mais il n'a jamais promis de ne...

