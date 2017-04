La révolution bancaire aura-t-elle lieu ?

Le rachat de Compte Nickel par la BNP me laisse un peu perplexe. Compte Nickel, c'est évidemment une formidable réussite entrepreneuriale qu'on ne peut que saluer. Avoir réussi, ex nihilo, à créer un réseau destiné au début à des personnes "non-bancarisées" (en dehors du circuit bancaire) en France, c'était un exploit et j'applaudis bien sûr.

DE NOBANK À LA BNP

Mais je vous avoue que je suis un peu déçu. Ce projet à l'origine s'appelait Nobank et se voulait être clairement une alternative aux banques traditionnelles. Le voir tomber dans l'escarcelle d'une banque classique est le signe supplémentaire que la disruption du monde bancaire qu'on attendait et que j'appelais un peu de mes voeux n'est pas pour demain.

LES BANQUES ET LES FINTECHS

Il y a quand même toutes ces fintechs qui s'attaquent à tous les métiers de la banque... Mais là aussi, l'espoir de révolution qu'elles ont fait naître est un peu retombé. On trouve dans le capital de la plupart des fintechs françaises des banques classiques quand elles n'ont pas été totalement rachetées à 100%. Les banques ont finalement bien joué le coup et intègrent de plus en plus les services des fintechs. Les fintechs deviennent un peu des laboratoires qui, une fois que le produit est testé et approuvé, sont absorbés par les banques classiques et les compagnies d'assurance. Un peu comme les biotechs et les groupes pharmaceutiques.

QUI VA RÉVOLUTIONNER LA BANQUE ?

La révolution bancaire aura tout de même lieu. Mais malheureusement, elle viendra d'acteurs qui dominent déjà le monde de la technologie. Je reste persuadé qu'à terme, Facebook ou Apple seront les vrais disrupteurs du monde bancaire. Et en attendant, les banques vont subir la concurrence des opérateurs télécoms. Cela va commencer avec Orange Bank mais on aura...

