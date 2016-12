Le best of du morning, le tour de l'éco du 27/12

Le 04/11/2016 : Theresa May ne voulait pas passer par le Parlement, largement pro-européen, pour déclencher l'article 50 et lancer le processus du Brexit. La Haute Cour en a décidé autrement. Et Theresa May a dû faire appel à la Cour Suprême qui ne décidera pas avant 2 ou 3 mois. Tout ceci modifie la donne et aura des conséquences majeures.

BAISSE DU CHÔMAGE?

C'est la bonne nouvelle du jour : Pour la première fois depuis 2008, le chômage (catégorie A) a reculé en novembre pour le troisième mois consécutif. 31 800 chômeurs de moins par rapport à octobre (- 0,9 %). La mauvaise nouvelle du jour : le nombre de chômeurs de catégorie B ou C, qui travaillent quelques heures par mois, augmente de 3,4 % sur trois mois (+ 67 400 personnes). Il y a près de 5,5 millions de chômeurs en France métropolitaine, soit 10% de la population active. Un chiffre en hausse de 0,3% en novembre et de 0,5% sur un an. Et rappelons encore que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont à 5% de chômage, et l'Allemagne à 6%.

8.8 MILLIARDS D'EUROS

C'est le montant que la BCE a demandé à Banca Monte dei Paschi de lever pour combler son manque de fonds propres. Soit 3 milliards de plus qu'évoqué jusqu'à présent. Le déficit se creuse jour après jour. Le gouvernement italien, qui a approuvé en urgence la semaine dernière un décret ouvrant la voie à un sauvetage par l'État de Monte dei Paschi, doit faire vite

NOKIA DÉCLARE LA GUERRE À APPLE

La bataille juridique fait rage entre Nokia et Apple. Le groupe finlandais a lancé deux vagues de plaintes contre le groupe...

