Le best of du morning, le tour de l'éco du 28/12

Le 10/11/2016 : Je suis très surpris.. Je suis surpris par la facilité avec laquelle on nous explique maintenant que l'élection de Trump était finalement prévisible, voire évidente, et je suis surpris d'apprendre que la présidence de Trump est en fait une super nouvelle pour l'économie des États-Unis et l'économie mondiale, et donc pour les marchés. En fait tout va bien. Et moi qui croyais que c'était historique.

Revoir le morning du 10/11/2016

LE TOUR DE L'ÉCO :

TOSHIBA : LA DÉGRINGOLADE

Après -12% cédés mardi, le titre a clôturé sur une chute de plus de 20% ce matin. Le titre est victime de l'annonce d'une perte exceptionnelle liée à sa filiale nucléaire américaine Westinghouse. La dépréciation serait de "plusieurs milliards de dollars". "Nous avions jugé à l'époque que les avantages du rachat étaient supérieurs aux risques", a expliqué le PDG de Toshiba, Satoshi Tsunakawa

LE DOW JOUE AVEC LES NERFS DES TRADERS

Il faut les voir, les traders américains, tous collés devant leur écran, avec une bouteille de champagne à la main, prêts à tirer sur le bouchon. Mais pour l'instant il ne saute pas : La faute au Dow Jones qui a une fois de plus calé aux abords des 20 000 points, malgré des statistiques solides aux États-Unis. Alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain?

AU PLUS HAUT DEPUIS 2001 !

Solide Conference Board ! Pour le mois de décembre 2016, l'indice est ressorti à 113,7, contre 109,4 en novembre et 108,5 de consensus de place. Avec un indice au plus haut niveau depuis 2001, les Américains ont donc la banane.

ELLE EST SI FRAGILE

L'État italien n'entend pas laisser tomber Monte dei Paschi di Siena. Il devrait apporter 6,5 milliards d'euros pour sauver...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct