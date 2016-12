Le best of du morning, le tour de l'éco du 30/12

Le 15/12/2016 : Et donc de nouvelles hausses de taux en perspective. La FED anticipe 0.75% de hausse supplémentaire des taux en 2017, probablement en trois fois et ça cela va nous obliger tous à revoir nos prévisions. Dès l'annonce d'ailleurs, on a assisté à une envolée du dollar, une envolée qui va perturber tous les grands équilibres et notamment mettre une nouvelle pression sur les pays émergents qui s'en seraient bien passés, on a vu l'or chuter brutalement, l'or qui devait être le bon coup de 2016. Quant aux indices boursiers pas de panique. Les investisseurs espèrent que l'effet positif de la relance compensera largement l'impact négatif de la hausse des taux. On s'attendait à une réunion de la FED sans surprise. On a assisté en fait en direct à une cérémonie officielle de fin de crise aux États-Unis décrétée par Jan et Yellen.

Revoir le morning du 15/12/2016

LE TOUR DE L'ÉCO :

LA GUERRE FROIDE LA PLUS COURTE DE L'HISTOIRE

Le Président des États Unis, Dona...euh non Barack Obama, a ordonné hier l'expulsion de 35 diplomates russes et sanctionné des responsables du renseignement russe soupçonnés d'être impliqués dans le piratage informatique qui a visé le Parti démocrate pendant la campagne des élections américaines. Le Kremlin nie catégoriquement les accusations américaines... tout en doutant de la réelle portée de ces sanctions, puisque Barack Obama quittera la présidence dans moins d'un mois...

95 SEMAINES

Le Département du Travail américain a recensé 265.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage aux États-Unis au titre de la semaine écoulée, soit un recul de 10.000 en rythme hebdomadaire. Cela fait 95 semaines d'affilée que le nombre d'inscrits hebdomadaires au chômage ressort sous le seuil des 300.000 (mais il paraît qu'on ne peut pas comparer avec les chiffres...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct