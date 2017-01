Le Dow Jones franchit les 20.000 points, du jamais-vu à Wall Street

Après avoir hésité à plusieurs reprises ces dernières semaines, l'indice phare de Wall Street a finalement passé cette barre symbolique moins d'une semaine après l'investiture de Donald Trump vendredi. (Photo : mercredi 25 janvier, au New York Stock Exchange, NYSE) (Crédits : Reuters)

Ce bond est dû aux bons résultats d'entreprises, dont la saison bat son plein, et à la confiance dans la capacité de Donald Trump à relancer la croissance et l'inflation. Mardi, la Bourse de New York avait déjà nettement monté : le Nasdaq, en hausse de 0,86%, et l'indice élargi S&P 500 avaient touché des records.