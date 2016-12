Le Dow Jones finit sur un record, proche des 20.000 points

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 91,56 points à 19.974,62 points, finissant à un niveau jamais vu après être passé en cours de séance à une quinzaine de points des 20.000. Le Nasdaq, à dominante technologique, a pris 26,50 points à 5.483,94 points, là aussi un record.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 8,23 points, soit 0,36%, à 2.270,76 points.

"La Bourse garde une lancée positive et les investisseurs ne veulent pas rater la fête", a résumé Jack Ablin, de BMO Market. "On verra comment les choses tournent après le nouvel an, mais pour le moment, le plus simple c'est de parier à la hausse."