Le flash crash

Toujours aucune explication à l'effondrement rapide et brutal de la livre sterling dans la nuit de jeudi à vendredi. À très exactement 7 heures 7 minutes et 3 secondes, heure de Hong Kong et de Singapour, la monnaie britannique s'est soudainement effondrée. En moins de 2 minutes elle est passée de 1.26 dollar à 1.15. Du jamais-vu. Avant de rebondir quelques minutes après à 1.24 dollar.

LA GRANDE ENQUÊTE

Et depuis cet accident de marché, ce flash crash, c'est la grande mobilisation pour tenter de trouver une explication. La Banque d'Angleterre a même demandé hier l'aide de la Banque des Règlements internationaux et toutes les opérations qui ont lieu sont décortiquées. Ce type d'accident est souvent dû tout simplement à une erreur : un trader qui au lieu de vendre 1 million de livres sterling tape 1 milliard sur son clavier ou un système de trading qui disjoncte et se met à vendre de façon insensée. Le problème c'est que pour l'instant, je précise bien pour l'instant, on n'a trouvé aucune transaction de ce type et qu'on a plutôt l'impression qu'il n'y a eu aucune erreur et qu'il y a eu tout simplement un certain nombre d'ordres de vente qui se sont déclenchés automatiquement dès que le plancher des 1.25 dollar a été enfoncé dans un marché totalement creux et sans contrepartie.

LA PEUR DU HARD BREXIT

Pourquoi est-ce si important de trouver les causes de ce flash crash ? Parce que c'est une indication précieuse pour les traders et pour les investisseurs de la nervosité du marché par rapport au Brexit. Si tout s'est passé sans erreur humaine ou de machine, cela signifie tout simplement que le marché commence à paniquer sur les conséquences d'un hard Brexit et qu'il y a de plus en plus d'ordres de vente qui...

