Le groupe de logistique chinois Best débarque à Wall Street

Le petit protégé d'Alibaba s'apprête à faire ses premiers pas en Bourse. Le spécialiste chinois de la logistique Best - dont le principal actionnaire se trouve être le géant du e-commerce asiatique avec 23,4% de l'entreprise -, se lance sur les traces de son "grand-frère" en rentrant au New York Stock Exchange (NYSE) à partir du 20 septembre, d'après les informations de Reuters.

Après avoir déposé un premier projet d'offre d'introduction en Bourse en juin dernier, s'élevant à 750 millions de dollars (soit 627 millions d'euros), le groupe a annoncé le futur lancement de son IPO visant à lever jusqu'à 932 millions de dollars (soit 779 millions d'euros) grâce à la plus grande des bourses mondiales. Ce pourrait être la plus importante introduction en Bourse d'une compagnie chinoise aux Etats-Unis pour l'année 2017.

La société basée à Hangzhou et dirigée par Johnny Chou, l'ancien directeur de la zone Asie pour le conglomérat californien propriétaire de Google, Alphabet, avait été évaluée en 2016 à 3 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) lors d'une précédente levée de fonds. L'opération représenterait l'équivalent de 16,4% du capital-actions élargi de l'entreprise. L'offre comprendra une émission de 53,56 millions de nouvelles actions, des American Depositary Shares (ADS) - nom donné aux titres étrangers enregistrés au NYSE -, chacune représentant une action ordinaire de catégorie A comprise dans une fourchette indicative de prix entre 13 et 15 dollars pour chaque titre.

Le plus grand marché mondial de la logistique

Et si Best fait le pari de Wall Street, c'est avant tout pour profiter de l'enthousiasme des investisseurs américains pour les industries chinoises du commerce électronique et de la logistique. En octobre dernier déjà, la société concurrente chinoise ZTO Express levait 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) lors de son introduction au NYSE.

La Chine est, en effet, le plus grand marché au monde de la logistique, avec un chiffre d'affaires de 1.600 milliards de dollars (1.330 milliards d'euros) sur l'année 2016 soit l'équivalent de plus de la moitié du PIB français. Le cabinet de conseil iResearch prévoit, dans le meilleur des cas, une augmentation de la demande des services de livraison "express" de 17,9% pour les six prochaines années. L'activité la plus importante pour Best en termes de revenus reste d'ailleurs sa branche de livraison rapide.

Investir dans son réseau de proximité et dans les technologies logistiques

L'introduction en Bourse de l'entreprise chinoise sera évalué le 19 septembre, pour un lancement officiel sur le marché prévu au lendemain. Sur les 932 millions de dollars que l'opération devrait rapporter à l'entreprise, la société aurait déjà prévu d'utiliser 300 millions de dollars principalement pour étendre son réseau de proximité, avec de nombreux magasins et autres services logistiques, comme les chaînes d'approvisionnement.

Autre secteur important pour la compagnie : les recherche technologiques pour améliorer les performances de l'entreprise. La société bientôt cotée en Bourse investirait 100 millions de dollars dans les technologies logistiques. Le reste de cette somme sera consacré à l'entreprise elle-même et à de potentielles acquisitions. Des banques comme Goldman Sachs, Deutsche Bank, ou J.P. Morgan ont également été embauchées comme souscripteurs de l'opération.

(avec Reuters)