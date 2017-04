Le marché des changes s'agite

Alors que la volatilité, l'indice de nervosité des marchés, s'est hier effondrée sur les actions américaines, un évènement majeur, on a assisté hier à une journée étonnante sur les devises.

L'EURO SUPERSTAR

L'envolée de l'euro post-élections françaises continue. Je rappelle que cette envolée défie toutes les anticipations puisqu'en début d'année, une large majorité des prévisionnistes annonçait un retour certain à la parité. Depuis, ils ont changé leurs prévisions. L'onde de choc positif de la victoire de Macron au premier tour, cette onde de choc qui vient de France, continue donc à se propager au-delà de nos frontières.

LE DOLLAR PLUS FORT AUSSI

Une hausse de l'euro d'autant plus surprenante que le dollar s'est raffermi.

C'est l'autre mouvement important de la journée sur les changes. La progression du dollar et en particulier la progression du dollar contre certaines monnaies. À nouveau un effet Trump. Un double effet Trump même. Parce qu'on reparle de deux sujets qu'on avait un peu mis de côté. Tout d'abord la baisse des impôts. On commence à entendre des chiffres circuler comme 15% pour l'impôt sur les sociétés. Des chiffres qui soutiennent le dollar bien sûr mais qui ont permis aux marchés américains et notamment le Nasdaq d'atteindre son record historique. Baisse des impôts donc et protectionnisme. Les tweets de Trump sur la construction du mur ont fait chuter le peso. Mais c'est surtout le dollar canadien qui a pris une claque hier.

LE MEXIQUE ET LE CANADA EN LIGNE DE MIRE

On pensait que Trump s'était calmé sur le protectionnisme après l'apaisement avec la Chine et le Japon mais le voilà qui remonte au créneau. Première victime le Canada. Avec une taxation des importations de bois canadien. Certes la mesure est marginale car elle ne concerne que 0.2% des exportations canadiennes vers les États-Unis mais elle...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct