Le point sur l'assurance vie

Le patron de la Banque de France a à nouveau invité les compagnies d'assurance à ne pas se mettre en danger en offrant aux investisseurs des taux sur les fonds euros trop élevés par rapport aux taux de marché, à zéro ou négatif. Un plafonnement est même envisagé. À l'heure où les mesures de blocage éventuel prévues par Sapin 2 inquiètent aussi, il est temps de faire le point.

L'ASSURANCE VIE : LES TAUX

Les taux moyens des fonds euros ont baissé. Année après année. Et c'est normal. Les taux de marché eux se sont effondrés. De même que l'inflation. 2.27% en 2015 (mais 3.60%* pour le fonds euro de MonFinancier Retraite Vie!!!) contre 2.27% en 2014. Et cela devrait continuer en 2016. Cela n'a rien d'inquiétant et cela n'empêche pas l'assurance vie d'être aujourd'hui le placement à capital garanti au rendement le plus élevé. Quand les banques placent leur argent à des taux négatifs, vous pouvez placer votre argent à 2% ou 3%, voire plus. Tant que les taux des fonds euros seront supérieurs aux taux de marché, l'arbitrage sera largement en faveur de l'assurance vie.

L'ASSURANCE VIE : SAPIN 2

De quoi s'agit-il? D'un texte qui prévoit qu'en cas de situation extra-ordinaire, le gouvernement pourra, pour une durée de temps limitée, bloquer vos fonds placés en assurance vie. Ce texte a déclenché une vague d'inquiétude. Et ça ne devrait pas être le cas. Pour commencer, ce texte pourrait être retoqué par le Conseil Constitutionnel. Mais je vous avoue que je préfèrerais qu'il soit adopté. En effet, en cas d'accident de marchés, comme une hausse des taux fulgurante mais de courte durée, il faut éviter à tout prix que les épargnants retirent tous leur argent en même temps et fassent du coup plonger des compagnies d'assurance qui pourront largement,...

