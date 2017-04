Le troisième homme

L'ascension de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ne passe pas inaperçue. Au point que même les marchés commencent à s'inquiéter d'un duel Le Pen- Mélenchon au second tour. Hier, les taux français se sont tendus à 0,92% tandis que le Bund allemand lui était recherché, faisant ainsi remonter la prime de risque...

INCERTITUDE

À deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, l'incertitude prévaut et dans les sondages et sur les marchés. L'ex-cinquième homme passe pour la première fois devant François Fillon dans les intentions de vote pour le premier tour, selon un sondage paru ce dimanche. Bilan, les taux français sont remontés à 0,92%, alors que celui du Bund allemand reculait à 0,20%. Après le risque Le Pen en février, c'est le risque Mélenchon qui commence à être intégré par les investisseurs.

LA RUPTURE DANS LA CONTINUITÉ

Aux yeux de l'opinion, Emmanuel Macron se place comme le candidat le plus crédible pour occuper le poste suprême. Et qu'il incarnait un certain renouveau. Mais paradoxalement, le candidat d'En Marche garde encore les traces de son passage dans le gouvernement Hollande. Et ça, les Français ne l'ont pas oublié. Décidément, cette campagne présidentielle ne ressemble à aucune autre...

DES VÉHICULES QUI NE TIENNENT PAS LA ROUTE

La dette locale chinoise inquiète Standard & Poor's, qui a dégradé la note d'un véhicule de financement régional. Pour soutenir la croissance chinoise, les collectivités locales ont été massivement mises à contribution. Et cette course à l'investissement public a été financée par un lourd endettement par le biais de ce type de véhicule. Quelques années plus tard, la bulle explose. Le cas de ce véhicule n'est pas isolé, plusieurs autres pourraient être sous la menace d'une dégradation de leur note de crédit. Et ainsi, provoquer un effet domino avec des défauts en série.

SUR DES...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct