Les caisses de l'Allemagne sont pleines

Les caisses du gouvernement allemand sont pleines, plus que ça même, elles débordent. Entre les surplus budgétaires qui n'en finissent pas de s'accroître et les surplus commerciaux qui enchaînent les records, en mars par exemple les exportations allemandes ont atteint un record historique, l'argent coule à flots en Allemagne et en particulier dans les caisses de l'État.

DES MASSES D'ENTRÉES D'IMPÔTS

Hier ont été publiées les projections de revenus des impôts sur les 4 prochaines années et elles sont spectaculaires du fait de la force de l'économie et de la situation de plein-emploi, on parle tout de même de 800 milliards d'euros pour la seule année 2020, date à laquelle la dette publique devrait tomber en dessous des 60% du PIB. Un rêve.

LES CADEAUX ÉLECTORAUX

Une bonne nouvelle en période d'élections. Ces chiffres tombent au bon moment. Plus question de parler d'austérité, d'efforts, de sacrifices. Les deux candidats rivalisent d'idées pour distribuer l'argent public aux Allemands. Et en premier lieu, les promesses de baisses d'impôts se multiplient. Un argument électoral qui porte. On parle aussi d'augmenter les allocations chômage, facile dans un pays qui a de moins en moins de chômeurs, ou encore d'améliorer les remboursements de soins médicaux ou encore de proposer la gratuité de la garde d'enfants. Toutes les idées de cadeaux, même les plus originales, sont les bienvenues. Quand on a les caisses pleines, la seule limite c'est l'imagination.

UNE BONNE NOUVELLE POUR L'EUROPE

Une excellente nouvelle même. Car l'Allemagne veut utiliser une partie de ses ressources pour augmenter encore significativement ses investissements. Et elle va commencer à céder aux pressions de ses partenaires européens, et notamment son nouveau partenaire français, en jouant la relance de l'Europe, toujours à condition que les pays, et le message envoyé à Macron a...

