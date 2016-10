Les États-Unis dominent le monde

La croissance américaine au troisième trimestre m'a impressionné. Le simple fait de revoir dans des pays développés des taux comme 2.9%, j'avoue que ça m'a rappelé le bon temps des croissances fortes. Cela fait des mois, des années même, qu'on a du mal à se faire une véritable opinion sur l'état de l'économie américaine. Mais là c'est un beau chiffre.

UN BEAU CHIFFRE

Les chiffres se suivent et ne se ressemblent pas. Et même la Banque centrale américaine n'est pas encore parvenue à décider si l'économie allait suffisamment bien pour remonter les taux d'intérêt. Certains disent même que ce chiffre de croissance est décevant parce que la consommation marque le pas. C'est ça qui est amusant avec les statistiques économiques. Quand c'est mauvais, on arrive à nous expliquer que c'est bon quand même, et quand c'est bon, on nous explique qu'en fait c'est mauvais. C'est vrai que la croissance du troisième trimestre est plus tirée par un niveau impressionnant des exportations que par la consommation des ménages. ET peut-être même que ce chiffre de croissance va être révisé à la baisse mais je reste impressionné par la performance économique des États-Unis.

HÉGÉMONIE AMÉRICAINE

Prenons l'emploi : les États-Unis sont en situation de plein-emploi même si, là encore, on nous explique régulièrement qu'en fait le marché de l'emploi n'est pas aussi florissant qu'en apparence et qu'il y a des petits jobs et des laissés-pour-compte, ce qui est vrai. Mais ce qui m'impressionne vraiment c'est à quel point dans tous les secteurs ou presque, les entreprises américaines dominent à nouveau le monde de façon écrasante. Dans des secteurs essentiels encore plus qu'ailleurs : dans la technologie où leur hégémonie est sans partage ou encore dans la finance, où les banques américaines ont littéralement broyé les banques européennes. Je suis incapable de vous...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct