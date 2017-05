Les investisseurs sans peur ?

Un vent d'optimisme continue à souffler sur les marchés: les indices boursiers continuent à afficher de nouveaux records, et on peut effectivement parler d'optimisme. Mais ce qui me frappe le plus, et ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est l'absence totale de peur des investisseurs. En son temps, Alan Greenspan, l'ancien patron de la FED aurait utilisé le terme conundrum désignant une énigme.

LA VOLATILITÉ EN CHUTE LIBRE

Depuis le début de cette année, la volatilité des bourses américaines, le VIX, l'indice qui mesure la nervosité et la peur des marchés, a chuté de près de 30%. Il navigue autour de 10% c'est-à-dire son record historique depuis près de 30 ans. Et je peux vous assurer que les plus grands experts des marchés se creusent la tête pour résoudre cette énigme.

LOGIQUE ?

En quoi est-ce étonnant d'avoir un indice de nervosité au plus bas puisque les marchés sont au plus haut ?

Que la volatilité baisse, c'est normal. La volatilité baisse quand les marchés montent et la volatilité monte quand les marchés baissent. Mais ce qui étonnant c'est la violence de la baisse et le niveau auquel on se trouve par rapport à l'ensemble des évènements macroéconomiques et géopolitiques que nous avons vécus, comme Trump, le Brexit ou des élections et que nous allons vivre comme Trump toujours, comme le Brexit toujours dont les négociations s'annoncent de plus en plus tendues avec l'Europe, ou encore d'autres élections.

CONFIANCE EN L'AVENIR OU EUPHORIE ?

Des éléments d'explication ?

Pas vraiment. Ce niveau de volatilité indique que les investisseurs pensent qu'il ne peut y avoir aucun accident de marché, aucun, dans les semaines ou les mois qui viennent. Ils ne prennent même plus la peine de se protéger avec une assurance anti-chute...

