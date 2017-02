Les marchés émergents : l'autre surprise post-Trump

Depuis l'élection de Trump, rien ne se passe sur les marchés comme on pouvait s'y attendre ou, plutôt, comme on pouvait le craindre. Les marchés américains enchaînent les records historiques mais les marchés émergents sont une des grandes surprises de l'année. Les marchés émergents continuent à attirer les investisseurs.

RUÉE SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Avec Trump à la Maison Blanche, les investisseurs avaient au moins une conviction : les pays émergents seraient sous pression. Entre les droits de douane, la remise en cause des accords commerciaux sans compter les tensions politiques, ce serait une passe difficile. Si vous ajoutez à cela la hausse des taux par la Banque Centrale Américaine et donc la hausse du dollar qu'elle entraînerait, vous aviez le cocktail parfait pour une baisse, voire une panique sur les marchés émergents. Une fois de plus, le marché a été pris à contrepied. L'indice des marchés émergents est en hausse de plus de 10 % depuis le début de l'année. C'est une des classes d'actifs qui, avec les actions américaines, profite le plus de l'élection de Trump, un véritable paradoxe.

TRUMP ABOIE MAIS NE MORD PAS

Qui s'explique comment ?

Le véritable retournement vient de la perception générale aujourd'hui que Trump ne déclenchera pas de guerre commerciale. Aucun décret n'a été signé par lui sur ce sujet et il a changé de ton avec la Chine et le Japon. D'autre part, même s'il se lançait dans un affrontement, les investisseurs pensent qu'il serait bloqué au Congrès. Et enfin, sa politique de relance, baisse d'impôts et relance par les infrastructures, pourrait au contraire booster les importations venant des pays émergents exportateurs.

LE REBOND DES MATIÈRES PREMIÈRES

La stabilisation du pétrole et des matières premières est aussi un facteur de soutien.

C'est l'autre raison principale du sentiment positif pour les marchés...

